Через что вы качаете игры?
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
4 сообщения • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 109
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Через что вы качаете игры?
Привет, вот мне интересно , через что вы качаете игры и другие приложения, так как я качаю через медиа джет и там не очень красивый интерфейс.
Re: Через что вы качаете игры?
Зайдите на рутрекер, раньше там всегда скачивал контер страйк, может сейчас появились какие то новые сборки, и улучшенными ботами, которые составят вам хорошую конкуренцию.
Re: Через что вы качаете игры?
Здравствуйте, я вообще практически все игры качаю вот через этот сайт https://pc-torrents.net тут ты сможешь скачать любую игру, а главное что все очень быстро и бесплатно, так что заходи выбирай понравившуюся игру и качай.
Re: Через что вы качаете игры?
Торрентам лучше не доверять. Даже сами файлы торрента бывают с вирусами, не говоря о файлах, которые они могут вам загрузить. А кс 1.6 скачать можно и на других сайтах, типа https://cs-dl777.ru/ , где ни вирусов, ни битых файлов, а в дополнение и огромный выбор сборок.
4 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей