Через что вы качаете игры?

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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Через что вы качаете игры?

Сообщение oleg2002209 » 02 авг 2019, 18:58

Привет, вот мне интересно , через что вы качаете игры и другие приложения, так как я качаю через медиа джет и там не очень красивый интерфейс.
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Через что вы качаете игры?

Сообщение Sumail » 02 авг 2019, 22:12

Зайдите на рутрекер, раньше там всегда скачивал контер страйк, может сейчас появились какие то новые сборки, и улучшенными ботами, которые составят вам хорошую конкуренцию.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Через что вы качаете игры?

Сообщение Dendi1 » 03 авг 2019, 13:02

Здравствуйте, я вообще практически все игры качаю вот через этот сайт https://pc-torrents.net тут ты сможешь скачать любую игру, а главное что все очень быстро и бесплатно, так что заходи выбирай понравившуюся игру и качай.
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gosbon74
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 30 июл 2019, 00:53

Re: Через что вы качаете игры?

Сообщение gosbon74 » Сегодня, 03:52

Торрентам лучше не доверять. Даже сами файлы торрента бывают с вирусами, не говоря о файлах, которые они могут вам загрузить. А кс 1.6 скачать можно и на других сайтах, типа https://cs-dl777.ru/ , где ни вирусов, ни битых файлов, а в дополнение и огромный выбор сборок.
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