Обучение психотерапевтов
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Обучение психотерапевтов
Здравствуйте, я когда-то учился на психиатра и теперь опять решил продолжить учиться но вот только не знаю куда можно обратиться , чтобы продолжить обучение.
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