Обучение психотерапевтов

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Обучение психотерапевтов

Сообщение BlackFury » Сегодня, 18:58

Здравствуйте, я когда-то учился на психиатра и теперь опять решил продолжить учиться но вот только не знаю куда можно обратиться , чтобы продолжить обучение.
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