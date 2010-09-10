Обучение психотерапевтов

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Обучение психотерапевтов

Сообщение BlackFury » Вчера, 18:58

Здравствуйте, я когда-то учился на психиатра и теперь опять решил продолжить учиться но вот только не знаю куда можно обратиться , чтобы продолжить обучение.
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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: Обучение психотерапевтов

Сообщение Noone » Вчера, 22:16

Я к сожалению плохо знаюсь на этой теме, но уверен, что тебе помогут.
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