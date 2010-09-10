Сообщение Dendi1 » Сегодня, 19:01

Ребят, мне вот совсем недавно по работе сказали найти сервис для постоянного сотрудничества, который занимается обработкой стекла. Но в долгих поисках в интернете я так и не нашел сервис, который этим занимается.Так что ребят, очень надеюсь на вашу всестороннюю помощь