Сообщение Sumail » Сегодня, 13:24

Привет мой друг, стоит сказать что я знаю ребят, которые смогут тебе помочь. Потому как не так давно у моего друга была похожая ситуация, обращался к этой компании, и как он мне потом говорил, там работают профессионалы с высочайшем уровнем подготовки, и качество работы его обрадовало, да и цены на обработку стекла там вполне приемлемые.