Обработка стекла

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Обработка стекла

Сообщение Dendi1 » Вчера, 19:01

Ребят, мне вот совсем недавно по работе сказали найти сервис для постоянного сотрудничества, который занимается обработкой стекла. Но в долгих поисках в интернете я так и не нашел сервис, который этим занимается.Так что ребят, очень надеюсь на вашу всестороннюю помощь
Вернуться к началу
oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Re: Обработка стекла

Сообщение oleg2002209 » Вчера, 22:36

Никогда честно говоря с этим не сталкивался, единственное что могу добавить, так это то, что вам действительно нужно подобрать максимально профессиональную компанию, которая этим занимается, удачи вас, уверен у вас все получится.
Вернуться к началу
Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Обработка стекла

Сообщение Sumail » Сегодня, 13:24

Привет мой друг, стоит сказать что я знаю ребят, которые смогут тебе помочь. Потому как не так давно у моего друга была похожая ситуация, обращался к этой компании, и как он мне потом говорил, там работают профессионалы с высочайшем уровнем подготовки, и качество работы его обрадовало, да и цены на обработку стекла там вполне приемлемые.
Вернуться к началу
Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Обработка стекла

Сообщение Sumail » Сегодня, 13:41

Привет мой друг, стоит сказать что я знаю ребят, которые смогут тебе помочь. Потому как не так давно у моего друга была похожая ситуация, обращался к этой компании https://rudeluxe.ru , и как он мне потом говорил, там работают профессионалы с высочайшем уровнем подготовки, и качество работы его обрадовало, да и цены на обработку стекла там вполне приемлемые.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя