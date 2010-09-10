Обучение торговли на Форекс

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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Обучение торговли на Форекс

Сообщение Meran » Сегодня, 19:01

Форекс предлагает инвестору больше возможностей крупного заработка, чем торговля акциями. Сейчас подробно изучаю рынок форекса, кто может посоветовать актуальный сайт с информацией по форексу для новичков, с советами как можно совершать сделки купли/продажи по нужным котировкам.
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