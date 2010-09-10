Обучение торговли на Форекс
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Обучение торговли на Форекс
Форекс предлагает инвестору больше возможностей крупного заработка, чем торговля акциями. Сейчас подробно изучаю рынок форекса, кто может посоветовать актуальный сайт с информацией по форексу для новичков, с советами как можно совершать сделки купли/продажи по нужным котировкам.
Re: Обучение торговли на Форекс
Заработать на форекс безусловно можно, я бы даже сказал нужно, деньги то лишние не бывают.
Re: Обучение торговли на Форекс
Да заработать парень хочет просто ясное дело, каждый занимается тем что он умеет. На форексе вот многие работают к примеру. Стратегии торговли на форекс на сайте скамэксперт есть, можете изучить их и начать торговать практически сразу же https://www.scam.expert/ многим удается это дело
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 67
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: Обучение торговли на Форекс
Meran писал(а):Форекс предлагает инвестору больше возможностей крупного заработка, чем торговля акциями. Сейчас подробно изучаю рынок форекса, кто может посоветовать актуальный сайт с информацией по форексу для новичков, с советами как можно совершать сделки купли/продажи по нужным котировкам.
Ну вот у меня лично так и не получилось там заработать.
слишком уж сложно, аналитики очень много
4 сообщения • Страница 1 из 1
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