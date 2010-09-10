Обучение торговли на Форекс

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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Обучение торговли на Форекс

Сообщение Meran » 02 авг 2019, 19:01

Форекс предлагает инвестору больше возможностей крупного заработка, чем торговля акциями. Сейчас подробно изучаю рынок форекса, кто может посоветовать актуальный сайт с информацией по форексу для новичков, с советами как можно совершать сделки купли/продажи по нужным котировкам.
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Обучение торговли на Форекс

Сообщение BlackFury » 02 авг 2019, 22:09

Заработать на форекс безусловно можно, я бы даже сказал нужно, деньги то лишние не бывают.
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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 155
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: Обучение торговли на Форекс

Сообщение Noone » 03 авг 2019, 12:58

Да заработать парень хочет просто ясное дело, каждый занимается тем что он умеет. На форексе вот многие работают к примеру. Стратегии торговли на форекс на сайте скамэксперт есть, можете изучить их и начать торговать практически сразу же https://www.scam.expert/ многим удается это дело
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: Обучение торговли на Форекс

Сообщение Надежда 79 » Сегодня, 13:33

Meran писал(а):Форекс предлагает инвестору больше возможностей крупного заработка, чем торговля акциями. Сейчас подробно изучаю рынок форекса, кто может посоветовать актуальный сайт с информацией по форексу для новичков, с советами как можно совершать сделки купли/продажи по нужным котировкам.

Ну вот у меня лично так и не получилось там заработать.

слишком уж сложно, аналитики очень много
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