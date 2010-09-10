Обучение торговли на Форекс
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Обучение торговли на Форекс
Форекс предлагает инвестору больше возможностей крупного заработка, чем торговля акциями. Сейчас подробно изучаю рынок форекса, кто может посоветовать актуальный сайт с информацией по форексу для новичков, с советами как можно совершать сделки купли/продажи по нужным котировкам.
Re: Обучение торговли на Форекс
Заработать на форекс безусловно можно, я бы даже сказал нужно, деньги то лишние не бывают.
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 117
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: Обучение торговли на Форекс
Meran писал(а):Форекс предлагает инвестору больше возможностей крупного заработка, чем торговля акциями. Сейчас подробно изучаю рынок форекса, кто может посоветовать актуальный сайт с информацией по форексу для новичков, с советами как можно совершать сделки купли/продажи по нужным котировкам.
Ну вот у меня лично так и не получилось там заработать.
слишком уж сложно, аналитики очень много
- irinakotova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 67
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48
Re: Обучение торговли на Форекс
Изначально вы нигде не сможете так легко заработать, как ни крути а учиться всё равно необходимо. У меня тоже не получалось сразу заработать, даже был такое что наоборот в минус уходила. Обучение торговле проходило не долго, общие понятия изучила и то не все. Вот посмотрите на портале трейдера http://tlap.com/ , там есть и видео уроки и стратеги. А также в этой работе нужен надежный брокер.
Re: Обучение торговли на Форекс
Вы можете пройти даже бесплатное обучение на сайте SDG Trade. Я именно так и начинала свой путь в торговле на биржах. Сейчас больше всего мне нравится NASDAQ американская фондовая биржа https://sdg-trade.com/market/nasdaq-exchange . О ней кстати тоже узнала на сайте SDG Trade.
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