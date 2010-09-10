Обучение торговли на Форекс

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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 217
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Обучение торговли на Форекс

Сообщение Meran » 02 авг 2019, 19:01

Форекс предлагает инвестору больше возможностей крупного заработка, чем торговля акциями. Сейчас подробно изучаю рынок форекса, кто может посоветовать актуальный сайт с информацией по форексу для новичков, с советами как можно совершать сделки купли/продажи по нужным котировкам.
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Обучение торговли на Форекс

Сообщение BlackFury » 02 авг 2019, 22:09

Заработать на форекс безусловно можно, я бы даже сказал нужно, деньги то лишние не бывают.
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 117
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: Обучение торговли на Форекс

Сообщение Надежда 79 » 24 окт 2019, 13:33

Meran писал(а):Форекс предлагает инвестору больше возможностей крупного заработка, чем торговля акциями. Сейчас подробно изучаю рынок форекса, кто может посоветовать актуальный сайт с информацией по форексу для новичков, с советами как можно совершать сделки купли/продажи по нужным котировкам.

Ну вот у меня лично так и не получилось там заработать.

слишком уж сложно, аналитики очень много
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irinakotova
Гость RZN.info
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48

Re: Обучение торговли на Форекс

Сообщение irinakotova » 26 окт 2019, 18:58

Изначально вы нигде не сможете так легко заработать, как ни крути а учиться всё равно необходимо. У меня тоже не получалось сразу заработать, даже был такое что наоборот в минус уходила. Обучение торговле проходило не долго, общие понятия изучила и то не все. Вот посмотрите на портале трейдера http://tlap.com/ , там есть и видео уроки и стратеги. А также в этой работе нужен надежный брокер.
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Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Re: Обучение торговли на Форекс

Сообщение Изаура » 59 минут назад

Вы можете пройти даже бесплатное обучение на сайте SDG Trade. Я именно так и начинала свой путь в торговле на биржах. Сейчас больше всего мне нравится NASDAQ американская фондовая биржа https://sdg-trade.com/market/nasdaq-exchange . О ней кстати тоже узнала на сайте SDG Trade.
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