Сообщение Надежда 79 » 24 окт 2019, 13:33

Meran писал(а): Форекс предлагает инвестору больше возможностей крупного заработка, чем торговля акциями. Сейчас подробно изучаю рынок форекса, кто может посоветовать актуальный сайт с информацией по форексу для новичков, с советами как можно совершать сделки купли/продажи по нужным котировкам.

Ну вот у меня лично так и не получилось там заработать.слишком уж сложно, аналитики очень много