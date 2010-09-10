Алюминиевая проволока

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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Алюминиевая проволока

Сообщение oleg2002209 » 59 минут назад

Ребят, мне вот буквально вчера по работе сказали найти сервис для постоянного сотрудничества, который занимается прокатом или продажей алюминиевых изделий, а именно проволки.Мне к сожалению так и не удалось найти сервис, который этим занимается, поэтому остаетесь только вы, и я искренне надеюсь что вы мне поможете.
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