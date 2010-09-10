Сообщение oleg2002209 » 59 минут назад

Ребят, мне вот буквально вчера по работе сказали найти сервис для постоянного сотрудничества, который занимается прокатом или продажей алюминиевых изделий, а именно проволки.Мне к сожалению так и не удалось найти сервис, который этим занимается, поэтому остаетесь только вы, и я искренне надеюсь что вы мне поможете.