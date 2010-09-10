Алюминиевая проволока

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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Алюминиевая проволока

Сообщение oleg2002209 » Вчера, 19:03

Ребят, мне вот буквально вчера по работе сказали найти сервис для постоянного сотрудничества, который занимается прокатом или продажей алюминиевых изделий, а именно проволки.Мне к сожалению так и не удалось найти сервис, который этим занимается, поэтому остаетесь только вы, и я искренне надеюсь что вы мне поможете.
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Алюминиевая проволока

Сообщение Sumail » Вчера, 22:18

Посмотри в интернете, там в наше время очень много подобных сервисов. Но будь осторожен, так как кроме этого, там также и очень много мошенников, которых стает все больше и больше. Так что давай, удачи тебе братан.
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