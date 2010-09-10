Развитие ребенка

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Развитие ребенка

Сообщение BlackFury » 58 минут назад

ДОброго времени суток, вы не подскажите куда лучше всего устроить ребенка до дошкольного развития, чтоб был более подготовленным к школе, общению на более взрослом уровне
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