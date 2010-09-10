Развитие ребенка
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Развитие ребенка
ДОброго времени суток, вы не подскажите куда лучше всего устроить ребенка до дошкольного развития, чтоб был более подготовленным к школе, общению на более взрослом уровне
Re: Развитие ребенка
Вы в интернете не интересовались за онлайн курсы? Тоже многие нахваливают, если у вас есть личное время на эти занятия, то вполне можно все организоавать не выходя из дома
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