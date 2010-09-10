Развитие ребенка

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Развитие ребенка

Сообщение BlackFury » Вчера, 19:04

ДОброго времени суток, вы не подскажите куда лучше всего устроить ребенка до дошкольного развития, чтоб был более подготовленным к школе, общению на более взрослом уровне
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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: Развитие ребенка

Сообщение Noone » Вчера, 22:23

Вы в интернете не интересовались за онлайн курсы? Тоже многие нахваливают, если у вас есть личное время на эти занятия, то вполне можно все организоавать не выходя из дома
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