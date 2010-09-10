Развитие ребенка
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Развитие ребенка
ДОброго времени суток, вы не подскажите куда лучше всего устроить ребенка до дошкольного развития, чтоб был более подготовленным к школе, общению на более взрослом уровне
Re: Развитие ребенка
Тут действительно вариантов больше чем хватает. Я лично уже второй год активно занимаюсь с ребенком в http://eruditclub.ru , отлично разработанная система по годам, да и дети занимаются с удовольствием, уже нет такого, чтоб заставлять учиться..
Re: Развитие ребенка
BlackFury писал(а):ДОброго времени суток, вы не подскажите куда лучше всего устроить ребенка до дошкольного развития, чтоб был более подготовленным к школе, общению на более взрослом уровне
Начните с развития памяти ребёнка, она крайне важна в обучении.
Re: Развитие ребенка
gonchar84 писал(а):BlackFury писал(а):ДОброго времени суток, вы не подскажите куда лучше всего устроить ребенка до дошкольного развития, чтоб был более подготовленным к школе, общению на более взрослом уровне
Начните с развития памяти ребёнка, она крайне важна в обучении.
Лучший способ развить память, это учить стихи. Но делать это надо определённым способом https://vesti.ua/poleznoe/semja/kak-bystro-vyuchit-stih , что бы быстрее запоминать их. Будете заниматься регулярно, увидите эффект быстро. Память ваша точно станет лучше.
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