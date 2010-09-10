Развитие ребенка

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Развитие ребенка

Сообщение BlackFury » 02 авг 2019, 19:04

ДОброго времени суток, вы не подскажите куда лучше всего устроить ребенка до дошкольного развития, чтоб был более подготовленным к школе, общению на более взрослом уровне
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 217
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Развитие ребенка

Сообщение Meran » 03 авг 2019, 13:15

Тут действительно вариантов больше чем хватает. Я лично уже второй год активно занимаюсь с ребенком в http://eruditclub.ru , отлично разработанная система по годам, да и дети занимаются с удовольствием, уже нет такого, чтоб заставлять учиться..
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 117
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Развитие ребенка

Сообщение gonchar84 » Сегодня, 17:16

BlackFury писал(а):ДОброго времени суток, вы не подскажите куда лучше всего устроить ребенка до дошкольного развития, чтоб был более подготовленным к школе, общению на более взрослом уровне

Начните с развития памяти ребёнка, она крайне важна в обучении.
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Развитие ребенка

Сообщение derigor » 42 минуты назад

gonchar84 писал(а):
BlackFury писал(а):ДОброго времени суток, вы не подскажите куда лучше всего устроить ребенка до дошкольного развития, чтоб был более подготовленным к школе, общению на более взрослом уровне

Начните с развития памяти ребёнка, она крайне важна в обучении.

Лучший способ развить память, это учить стихи. Но делать это надо определённым способом https://vesti.ua/poleznoe/semja/kak-bystro-vyuchit-stih , что бы быстрее запоминать их. Будете заниматься регулярно, увидите эффект быстро. Память ваша точно станет лучше.
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