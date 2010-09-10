Подбор аккумулятора

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Подбор аккумулятора

Сообщение Sumail » 57 минут назад

Год назад купила подержанный автомобиль, вчера утром он перестал заводится и я не знаю что с ним. Я посмотрела в интернете и поняла что у меня аккумулятор сломался. Какой акб мне купить? Какая фирма хорошая? У меня Ford Focus
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