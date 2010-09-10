Сообщение Sumail » 57 минут назад

Год назад купила подержанный автомобиль, вчера утром он перестал заводится и я не знаю что с ним. Я посмотрела в интернете и поняла что у меня аккумулятор сломался. Какой акб мне купить? Какая фирма хорошая? У меня Ford Focus