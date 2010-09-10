Сообщение Dendi1 » Вчера, 22:35

Ох ну и беда. Я вот вообще не представляю что я буду делать когда мой автомобиль сломается. А если он вообще в дороге сломается, это просто ужас какой то.Женщина и машина это почти не совместимые вещи.