Подбор аккумулятора
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Подбор аккумулятора
Год назад купила подержанный автомобиль, вчера утром он перестал заводится и я не знаю что с ним. Я посмотрела в интернете и поняла что у меня аккумулятор сломался. Какой акб мне купить? Какая фирма хорошая? У меня Ford Focus
Re: Подбор аккумулятора
Ох ну и беда. Я вот вообще не представляю что я буду делать когда мой автомобиль сломается. А если он вообще в дороге сломается, это просто ужас какой то.Женщина и машина это почти не совместимые вещи.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 66
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Re: Подбор аккумулятора
Из опыта одного моего хорошего знакомого могу порекомендовать вам обратиться сюда http://akb-master.ru за покупкой нового аккумулятора. Дело в том, что у него уже было несколько аккумуляторов различных фирм и все служили одинаковый срок. А этот служит намного дольше!
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