Подбор аккумулятора

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Подбор аккумулятора

Сообщение Sumail » Вчера, 19:05

Год назад купила подержанный автомобиль, вчера утром он перестал заводится и я не знаю что с ним. Я посмотрела в интернете и поняла что у меня аккумулятор сломался. Какой акб мне купить? Какая фирма хорошая? У меня Ford Focus
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Подбор аккумулятора

Сообщение Dendi1 » Вчера, 22:35

Ох ну и беда. Я вот вообще не представляю что я буду делать когда мой автомобиль сломается. А если он вообще в дороге сломается, это просто ужас какой то.Женщина и машина это почти не совместимые вещи.
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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Re: Подбор аккумулятора

Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 13:25

Из опыта одного моего хорошего знакомого могу порекомендовать вам обратиться сюда http://akb-master.ru за покупкой нового аккумулятора. Дело в том, что у него уже было несколько аккумуляторов различных фирм и все служили одинаковый срок. А этот служит намного дольше!
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