Диван

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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Диван

Сообщение Noone » Вчера, 19:05

Здравствуйте,я хотел бы себе приобрести хорошую мебель в дом.Но в наших местных магазинах я не нашел качественную мебель,да и цены кусаются .Ребят подскажите мне кампанию у которой есть большой выбор диванов и кроватей,буду вам очень благодарен ).Ищу большой диван
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Диван

Сообщение Meran » Вчера, 22:39

Ну вы знаете, на вкус и цвет товарищей нет, я могу конечно вам накидать пару вариантов, но опять же эти варианты могут вам не понравится.
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