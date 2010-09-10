Что подарить сотрудникам?
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Что подарить сотрудникам?
Ребят всем привет, я вот хочу подарить сотрудникам что-нибудь небольшое, но полезное и памятное, в честь др нашей компании. Не подскажите что можно?
Re: Что подарить сотрудникам?
Премию подари, меня лично только этот подарок от начальства на работе радует
Re: Что подарить сотрудникам?
По тематике ветки форума могу порекомендовать вам ознакомиться с содержимым этого сайта https://geekomania.ru . Там есть огромный выбор разнообразных подарков на любой вкус. Так что зайдите туда и выберите для себя подходящий подарок!
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