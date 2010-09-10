Что подарить сотрудникам?

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Что подарить сотрудникам?

Сообщение BlackFury » 22 минуты назад

Ребят всем привет, я вот хочу подарить сотрудникам что-нибудь небольшое, но полезное и памятное, в честь др нашей компании. Не подскажите что можно?
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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: Что подарить сотрудникам?

Сообщение Noone » 21 минуту назад

Премию подари, меня лично только этот подарок от начальства на работе радует :D
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Что подарить сотрудникам?

Сообщение Meran » 21 минуту назад

По тематике ветки форума могу порекомендовать вам ознакомиться с содержимым этого сайта https://geekomania.ru . Там есть огромный выбор разнообразных подарков на любой вкус. Так что зайдите туда и выберите для себя подходящий подарок!
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