Косметика по уходу за телом
Женский форум. Этим все сказано. Мужчинам вход строго воспрещен.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Косметика по уходу за телом
Всем привет! Девчонки, посоветуйте качественную косметику по уходу за телом. Просто уже надоело экспериментировать....
- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Re: Косметика по уходу за телом
TanyaLoy писал(а):Всем привет! Девчонки, посоветуйте качественную косметику по уходу за телом. Просто уже надоело экспериментировать....
Я бы вам посоветовала обратить внимание на натуральную израильскую косметику, она действительно качественная и обеспечивает достижение желаемого результата. Мне очень нравится косметика по уходу за телом от бренда Canaan - https://ru.deadseashop.com/collections/canaan-organic Она по правде творит чудеса - очищает, увлажняет, насыщает кожу витаминами и минералами, активно борется с возрастными изменениями. В общем, советую, я в полном восторге.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Между нами, девочками»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей