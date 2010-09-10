Косметика по уходу за телом

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TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Косметика по уходу за телом

Сообщение TanyaLoy » Сегодня, 02:31

Всем привет! Девчонки, посоветуйте качественную косметику по уходу за телом. Просто уже надоело экспериментировать....
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karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Re: Косметика по уходу за телом

Сообщение karina_bogdanova » Сегодня, 03:38

TanyaLoy писал(а):Всем привет! Девчонки, посоветуйте качественную косметику по уходу за телом. Просто уже надоело экспериментировать....


Я бы вам посоветовала обратить внимание на натуральную израильскую косметику, она действительно качественная и обеспечивает достижение желаемого результата. Мне очень нравится косметика по уходу за телом от бренда Canaan - https://ru.deadseashop.com/collections/canaan-organic Она по правде творит чудеса - очищает, увлажняет, насыщает кожу витаминами и минералами, активно борется с возрастными изменениями. В общем, советую, я в полном восторге.
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