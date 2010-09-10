Косметика по уходу за телом

Женский форум. Этим все сказано. Мужчинам вход строго воспрещен.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Косметика по уходу за телом

Сообщение TanyaLoy » 03 авг 2019, 02:31

Всем привет! Девчонки, посоветуйте качественную косметику по уходу за телом. Просто уже надоело экспериментировать....
Вернуться к началу
Аватара пользователя
karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Re: Косметика по уходу за телом

Сообщение karina_bogdanova » 03 авг 2019, 03:38

TanyaLoy писал(а):Всем привет! Девчонки, посоветуйте качественную косметику по уходу за телом. Просто уже надоело экспериментировать....


Я бы вам посоветовала обратить внимание на натуральную израильскую косметику, она действительно качественная и обеспечивает достижение желаемого результата. Мне очень нравится косметика по уходу за телом от бренда Canaan - https://ru.deadseashop.com/collections/canaan-organic Она по правде творит чудеса - очищает, увлажняет, насыщает кожу витаминами и минералами, активно борется с возрастными изменениями. В общем, советую, я в полном восторге.
Вернуться к началу
Ангелина Дрябова
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:11

Re: Косметика по уходу за телом

Сообщение Ангелина Дрябова » Сегодня, 18:57

Как я тебя понимаю, я тоже долгое время искала качественную косметику для тела. В итоге поняла, что моему типу кожи подходит только бренд елизавекка и теперь я все покупаю только на этом сайте https://www.lunifera.ru/brands/elizavecca.html Эта косметика подходит для любого типа кожи и главное, что она действительно соответствует всем характеристикам.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Между нами, девочками»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя