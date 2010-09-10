Косметика по уходу за телом

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TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Косметика по уходу за телом

Сообщение TanyaLoy » 03 авг 2019, 02:31

Всем привет! Девчонки, посоветуйте качественную косметику по уходу за телом. Просто уже надоело экспериментировать....
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karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Re: Косметика по уходу за телом

Сообщение karina_bogdanova » 03 авг 2019, 03:38

TanyaLoy писал(а):Всем привет! Девчонки, посоветуйте качественную косметику по уходу за телом. Просто уже надоело экспериментировать....


Я бы вам посоветовала обратить внимание на натуральную израильскую косметику, она действительно качественная и обеспечивает достижение желаемого результата. Мне очень нравится косметика по уходу за телом от бренда Canaan - https://ru.deadseashop.com/collections/canaan-organic Она по правде творит чудеса - очищает, увлажняет, насыщает кожу витаминами и минералами, активно борется с возрастными изменениями. В общем, советую, я в полном восторге.
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Косметика по уходу за телом

Сообщение Наташа Швец » 04 фев 2020, 17:08

Мне вот всегда было сложно найти хорошую маску для своего лица, чтобы не сушила кожу и делала ее более упругой. Только с покупкой этой Изображение маски anskin я поняла, что это моё спасение. Данная маска хорошо подтянула мою кожу, вернула ей естественный тон и сделана сияющей.
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Kristinaksi
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 14 июн 2016, 14:01

Re: Косметика по уходу за телом

Сообщение Kristinaksi » 11 минут назад

почему бы вам для начала не исключить вредные привычки, не начать высыпаться,не пересмотреть рацион, а уже потом думать об инъекциях и всем прочем?
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