Косметика по уходу за телом
Женский форум. Этим все сказано. Мужчинам вход строго воспрещен.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
6 сообщений • Страница 1 из 1
Косметика по уходу за телом
Всем привет! Девчонки, посоветуйте качественную косметику по уходу за телом. Просто уже надоело экспериментировать....
- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Re: Косметика по уходу за телом
TanyaLoy писал(а):Всем привет! Девчонки, посоветуйте качественную косметику по уходу за телом. Просто уже надоело экспериментировать....
Я бы вам посоветовала обратить внимание на натуральную израильскую косметику, она действительно качественная и обеспечивает достижение желаемого результата. Мне очень нравится косметика по уходу за телом от бренда Canaan - https://ru.deadseashop.com/collections/canaan-organic Она по правде творит чудеса - очищает, увлажняет, насыщает кожу витаминами и минералами, активно борется с возрастными изменениями. В общем, советую, я в полном восторге.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 213
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Косметика по уходу за телом
- Kristinaksi
- Гость RZN.info
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 14 июн 2016, 14:01
Re: Косметика по уходу за телом
почему бы вам для начала не исключить вредные привычки, не начать высыпаться,не пересмотреть рацион, а уже потом думать об инъекциях и всем прочем?
Re: Косметика по уходу за телом
хочу подобрать хорошую косметику для всей семьи
Re: Косметика по уходу за телом
Haminahu писал(а):хочу подобрать хорошую косметику для всей семьи
мы берем на сайте https://cosmobest.by/kosmetika_dlya_detey/sredstva_dlya_kupaniya/, там есть хорошая белорусская косметика, которая и стоит недорого, а еще и составы имеет хорошие, с полезными компонентами.
покупаем все на одном сайте, это позволяет экономит на доставке.
6 сообщений • Страница 1 из 1
Вернуться в «Между нами, девочками»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя