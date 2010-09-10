Электронная техника

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Электронная техника

Сообщение Sumail » Сегодня, 16:26

Привет, вот хочу найти хороший магазин электронной техники так как хочу что-то прикупить, в нашем городе есть такие магазины но они не внушают надежды по качеству, если вы знаете хороший магазин отпишитесь.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Электронная техника

Сообщение Dendi1 » Сегодня, 18:49

так сейчас много фирм этим занимаются, только обратитесь лучше сразу к производителям, а не в компании которые посредники
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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Re: Электронная техника

Сообщение oleg2002209 » 26 минут назад

Айфон лучшие телефоны, там все продумано до мелочей, зачем врать на счет того что лучше, айфон покупаете и пользуетесь нормальным не глючным телефончиком, с отличной батареей, которая у вас как у китайцев не начнет создавать проблемы уже через месяц после покупки, кстати говоря приобрести вы айфон можете здесь http://wildshop.site здесь очень большой ассортимент различной техники.
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