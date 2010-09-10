Электронная техника
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
3 сообщения • Страница 1 из 1
Электронная техника
Привет, вот хочу найти хороший магазин электронной техники так как хочу что-то прикупить, в нашем городе есть такие магазины но они не внушают надежды по качеству, если вы знаете хороший магазин отпишитесь.
Re: Электронная техника
так сейчас много фирм этим занимаются, только обратитесь лучше сразу к производителям, а не в компании которые посредники
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 70
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Re: Электронная техника
Айфон лучшие телефоны, там все продумано до мелочей, зачем врать на счет того что лучше, айфон покупаете и пользуетесь нормальным не глючным телефончиком, с отличной батареей, которая у вас как у китайцев не начнет создавать проблемы уже через месяц после покупки, кстати говоря приобрести вы айфон можете здесь http://wildshop.site здесь очень большой ассортимент различной техники.
3 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Sumail и 3 гостя