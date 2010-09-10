Сообщение Sumail » Сегодня, 16:26

Привет, вот хочу найти хороший магазин электронной техники так как хочу что-то прикупить, в нашем городе есть такие магазины но они не внушают надежды по качеству, если вы знаете хороший магазин отпишитесь.