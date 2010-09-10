Сломался дома орбитрек.

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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Сломался дома орбитрек.

Сообщение Noone » 32 минуты назад

Купил еще себе несколько лет назад орбитрек и так он стоял без дела,сейчас начал стабильно на нем заниматься чтобы вес сбросить и он сломался,скажите куда я могу в Харькове обратиться на счет его ремонта ?
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