Сломался дома орбитрек.
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Сломался дома орбитрек.
Купил еще себе несколько лет назад орбитрек и так он стоял без дела,сейчас начал стабильно на нем заниматься чтобы вес сбросить и он сломался,скажите куда я могу в Харькове обратиться на счет его ремонта ?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя