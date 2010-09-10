Сломался дома орбитрек.

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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Сломался дома орбитрек.

Сообщение Noone » Сегодня, 16:27

Купил еще себе несколько лет назад орбитрек и так он стоял без дела,сейчас начал стабильно на нем заниматься чтобы вес сбросить и он сломался,скажите куда я могу в Харькове обратиться на счет его ремонта ?
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Сломался дома орбитрек.

Сообщение Meran » Сегодня, 18:56

я даже не представляю сколько будет такая услуга стоить, точно не дешево))))
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Сломался дома орбитрек.

Сообщение BlackFury » 47 минут назад

И сейчас многие люди пользуются орбитреками и на мой взгляд это очень даже хороший тренажер на котором можно легко позаниматься,я обращался на счет ремонта в эту компанию https://sportremont.com/remont-orbitrekov/ они мне могли отремонтировать его очень даже быстро,думал что придется долго мне ждать но сделали отлично.
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