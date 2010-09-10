Сообщение Noone » Сегодня, 16:27

Купил еще себе несколько лет назад орбитрек и так он стоял без дела,сейчас начал стабильно на нем заниматься чтобы вес сбросить и он сломался,скажите куда я могу в Харькове обратиться на счет его ремонта ?