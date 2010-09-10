Средство для похудения

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Средство для похудения

Сообщение Dendi1 » 31 минуту назад

Всем привет. я вот решил заниматься спортом, дабы скинуть вес, но уже прошло где-то три недели усердной роботы, но вес у меня очень плохо сбрасывается, поэтому я решил ускорить процесс похудения. и для этого я хочу приобрести специальные средства для похудения, но вот какие, и вообще где, я к сожалению не знаю. Поэтому ребят, кто знает к кому можно обратиться в такой ситуации, подскажите мне, я буду очень благодарен.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя