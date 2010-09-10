Средство для похудения
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Средство для похудения
Всем привет. я вот решил заниматься спортом, дабы скинуть вес, но уже прошло где-то три недели усердной роботы, но вес у меня очень плохо сбрасывается, поэтому я решил ускорить процесс похудения. и для этого я хочу приобрести специальные средства для похудения, но вот какие, и вообще где, я к сожалению не знаю. Поэтому ребят, кто знает к кому можно обратиться в такой ситуации, подскажите мне, я буду очень благодарен.
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