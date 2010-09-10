Средство для похудения
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
3 сообщения • Страница 1 из 1
Средство для похудения
Всем привет. я вот решил заниматься спортом, дабы скинуть вес, но уже прошло где-то три недели усердной роботы, но вес у меня очень плохо сбрасывается, поэтому я решил ускорить процесс похудения. и для этого я хочу приобрести специальные средства для похудения, но вот какие, и вообще где, я к сожалению не знаю. Поэтому ребят, кто знает к кому можно обратиться в такой ситуации, подскажите мне, я буду очень благодарен.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 70
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Re: Средство для похудения
А как насчет того чтоб посмотреть в интернете похожие запросы, я уверен что вы найдете ответ на свой вопрос.
Re: Средство для похудения
Привет, я возможно сейчас скажу банальщину, но если вы хотите ощутить очень быстро эффект похудения, то вам нужна бешеная сушка, это очень действенный метод быстрого похудения, не зря же именно этот метод используют спортсмены перед соревнованиями, а если вы хотите подробней узнать о сушке, то переходите сюда kakxydet.ru и читайте.
3 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость