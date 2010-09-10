Сообщение Meran » 31 минуту назад

Всем привет, я вот решил открыть свой бизнес. но для этого мне нужна материальная помощь, собственно поэтому я и решил взять кредит для своего бизнеса, и я у верен что я его окуплю уже через пол года. Но есть одна проблема. в нашем городе сдирают очень большие проценты если берешь кредит. Поэтому я хочу взять где-то в интернете, но вот к кому обратиться, я пока не знаю. Но я надеюсь вы мне поможете в этом вопросе, заранее спасибо.