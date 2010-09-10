Кредит

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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Кредит

Сообщение Meran » Сегодня, 16:28

Всем привет, я вот решил открыть свой бизнес. но для этого мне нужна материальная помощь, собственно поэтому я и решил взять кредит для своего бизнеса, и я у верен что я его окуплю уже через пол года. Но есть одна проблема. в нашем городе сдирают очень большие проценты если берешь кредит. Поэтому я хочу взять где-то в интернете, но вот к кому обратиться, я пока не знаю. Но я надеюсь вы мне поможете в этом вопросе, заранее спасибо.
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Кредит

Сообщение BlackFury » Сегодня, 18:42

Привет друг мой!!! Жаль что не могу помочь тебе в данном вопросе, так как не имели опыт с интернетом в этом плане. Я живу в большом мегаполисе, где под носом есть большой спектр товаров и услуг. Так что нет необходимости в интернете. Ну желаю тебе удачи в поисках!
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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: Кредит

Сообщение Noone » 40 минут назад

Здравствуйте, ну вообще если честно займ очень сложно взять какому то человеку не подготовленному, он допустит кучу ошибок во взятии займа, я бы вот посоветовал вам обратится за помощью на сайт - http://100rubles.ru Там вы сможете найти кучу всякой информации по онлайн займам и можете оставить заявку и она автоматически поступит в организации которые сотрудинчают с этим сатом
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