Кредит
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Кредит
Всем привет, я вот решил открыть свой бизнес. но для этого мне нужна материальная помощь, собственно поэтому я и решил взять кредит для своего бизнеса, и я у верен что я его окуплю уже через пол года. Но есть одна проблема. в нашем городе сдирают очень большие проценты если берешь кредит. Поэтому я хочу взять где-то в интернете, но вот к кому обратиться, я пока не знаю. Но я надеюсь вы мне поможете в этом вопросе, заранее спасибо.
Re: Кредит
Привет друг мой!!! Жаль что не могу помочь тебе в данном вопросе, так как не имели опыт с интернетом в этом плане. Я живу в большом мегаполисе, где под носом есть большой спектр товаров и услуг. Так что нет необходимости в интернете. Ну желаю тебе удачи в поисках!
Re: Кредит
Здравствуйте, ну вообще если честно займ очень сложно взять какому то человеку не подготовленному, он допустит кучу ошибок во взятии займа, я бы вот посоветовал вам обратится за помощью на сайт - http://100rubles.ru Там вы сможете найти кучу всякой информации по онлайн займам и можете оставить заявку и она автоматически поступит в организации которые сотрудинчают с этим сатом
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