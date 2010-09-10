Грыжа живота

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Грыжа живота

Сообщение oleg2002209 » 30 минут назад

Друзья, в общем то не так давно у меня обнаружили грыжу живота, и рассказали что будет если ее не лечить, поэтому сейчас мне нужно найти клинику, которая специализируется на этом, и я надеюсь вы мне в этом поможете.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя