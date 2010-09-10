Грыжа живота

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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Грыжа живота

Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 16:30

Друзья, в общем то не так давно у меня обнаружили грыжу живота, и рассказали что будет если ее не лечить, поэтому сейчас мне нужно найти клинику, которая специализируется на этом, и я надеюсь вы мне в этом поможете.
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Грыжа живота

Сообщение Sumail » Сегодня, 18:44

Привет друг, в крайнем случае можно спросить на специальных вопросниках, есть такие сайты где только спрашивают и отвечают, думаю там больше шансов.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Грыжа живота

Сообщение Dendi1 » 35 минут назад

Мой вам совет не тянуть , а идти в больницу. Спину нужно лечить, иначе согнет, потом не разогнетесь. Очень хорошая клиника https://aaterehin.ru/ , мой брат там остеохондроз лечил, и довольно таки успешно. У них свои уникальные методики, которые дают 100% положительный результат, к тому же цены на лечение там вполне адекватны, так что думаю они смогут вам помочь.
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