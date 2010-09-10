Сообщение oleg2002209 » 03 авг 2019, 16:30

Друзья, в общем то не так давно у меня обнаружили грыжу живота, и рассказали что будет если ее не лечить, поэтому сейчас мне нужно найти клинику, которая специализируется на этом, и я надеюсь вы мне в этом поможете.