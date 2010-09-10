Грыжа живота
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 138
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Грыжа живота
Друзья, в общем то не так давно у меня обнаружили грыжу живота, и рассказали что будет если ее не лечить, поэтому сейчас мне нужно найти клинику, которая специализируется на этом, и я надеюсь вы мне в этом поможете.
Re: Грыжа живота
Привет друг, в крайнем случае можно спросить на специальных вопросниках, есть такие сайты где только спрашивают и отвечают, думаю там больше шансов.
Re: Грыжа живота
Мой вам совет не тянуть , а идти в больницу. Спину нужно лечить, иначе согнет, потом не разогнетесь. Очень хорошая клиника https://aaterehin.ru/ , мой брат там остеохондроз лечил, и довольно таки успешно. У них свои уникальные методики, которые дают 100% положительный результат, к тому же цены на лечение там вполне адекватны, так что думаю они смогут вам помочь.
Re: Грыжа живота
Конечно же не мало клиник сейчас можно встретить, но к сожалению на качественном уровне вам не везде предложат то что так хотелось бы, вот и мне пришлось посмотреть что бы толкового в интернете предложили. Огромное спасибо всем тем кто меня направил к ним https://profmedical.com.ua/ ведь тут работают профессионалы своего дела, к тому же и с ценами все в порядке, так что сами смотрите.
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