Противопожарные ворота

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Противопожарные ворота

Сообщение BlackFury » 28 минут назад

Что в итоге решили с паркингом, просто время идет ,ворота, которые помыли все еще плохо работают ,вот и возник вопрос ,может противопожарные ворота уже тогда установим, просто время идет ,а проблема сохраняется.
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