Противопожарные ворота
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
3 сообщения • Страница 1 из 1
Противопожарные ворота
Что в итоге решили с паркингом, просто время идет ,ворота, которые помыли все еще плохо работают ,вот и возник вопрос ,может противопожарные ворота уже тогда установим, просто время идет ,а проблема сохраняется.
Re: Противопожарные ворота
Ну я даже не знаю кто этим занимается у себя в городе я вроде бы не слышал про такие компании, может вам посмотреть в интернете хорошо, думаю у вас получится найти то что нужно.
Re: Противопожарные ворота
Мы для нашего предприятия заказывали двери, поэтому могу посоветовать сайт https://real-jet.ru/ , у них выбор большой и соответственно стоимость разная, самое главное, что двери с защитой от пожаров ,что нам очень важно. У низх еще заказывали утепленные ворота, тоже нравится, как они сделали, зимой не промерзает.
3 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Sumail и 3 гостя