Противопожарные ворота

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Противопожарные ворота

Сообщение BlackFury » Сегодня, 16:31

Что в итоге решили с паркингом, просто время идет ,ворота, которые помыли все еще плохо работают ,вот и возник вопрос ,может противопожарные ворота уже тогда установим, просто время идет ,а проблема сохраняется.
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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: Противопожарные ворота

Сообщение Noone » Сегодня, 18:45

Ну я даже не знаю кто этим занимается у себя в городе я вроде бы не слышал про такие компании, может вам посмотреть в интернете хорошо, думаю у вас получится найти то что нужно.
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Противопожарные ворота

Сообщение Meran » 32 минуты назад

Мы для нашего предприятия заказывали двери, поэтому могу посоветовать сайт https://real-jet.ru/ , у них выбор большой и соответственно стоимость разная, самое главное, что двери с защитой от пожаров ,что нам очень важно. У низх еще заказывали утепленные ворота, тоже нравится, как они сделали, зимой не промерзает.
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