Сообщение Sumail » 26 минут назад

здравствуйте, меня вот попросили найти людей которые занимаются трубопроводной конструкции, я вот уже ищу и ничего не могу найти и вот решил написать сюда так как тут очень общительные люди и могут , что-то знать.