Офис

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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Офис

Сообщение Noone » Сегодня, 16:33

Филиал нашей фирмы решил открываться в столице, поэтому, нужен престижный офис. Что посоветуете? Влияет ли расположение офиса на престижность компании в Москве?
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Офис

Сообщение Meran » Сегодня, 19:02

Их сейчас очень много развелось и черт знает какой из них нормальный.
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Офис

Сообщение BlackFury » 22 минуты назад

Не так давно тоже сталкивалась с проблемой поиска хорошего офиса в Москве, потому могу с уверенностью сказать, что найти достойный офис за приемлемые деньги, не так просто. Последний раз смотрела офис в башнях Москва - Сити, вот http://moscow-city-rent.ru/ их сайт. Все понравилось, удобное расположение, большой выбор офисов, но к сожалению, мне не подошли предлагаемые этажи данных офисов. Зайдите посмотрите, возможно Вам подойдет.
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