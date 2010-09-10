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Noone Гость RZN.info Сообщения: 71 Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22 Офис Цитата Сообщение Noone » Сегодня, 16:33 Филиал нашей фирмы решил открываться в столице, поэтому, нужен престижный офис. Что посоветуете? Влияет ли расположение офиса на престижность компании в Москве? Вернуться к началу

BlackFury Гость RZN.info Сообщения: 72 Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27 Re: Офис Цитата Сообщение BlackFury » 22 минуты назад Не так давно тоже сталкивалась с проблемой поиска хорошего офиса в Москве, потому могу с уверенностью сказать, что найти достойный офис за приемлемые деньги, не так просто. Последний раз смотрела офис в башнях Москва - Сити, вот http://moscow-city-rent.ru/ их сайт. Все понравилось, удобное расположение, большой выбор офисов, но к сожалению, мне не подошли предлагаемые этажи данных офисов. Зайдите посмотрите, возможно Вам подойдет. Вернуться к началу

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