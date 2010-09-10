Офис
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Офис
Филиал нашей фирмы решил открываться в столице, поэтому, нужен престижный офис. Что посоветуете? Влияет ли расположение офиса на престижность компании в Москве?
Re: Офис
Их сейчас очень много развелось и черт знает какой из них нормальный.
Re: Офис
Не так давно тоже сталкивалась с проблемой поиска хорошего офиса в Москве, потому могу с уверенностью сказать, что найти достойный офис за приемлемые деньги, не так просто. Последний раз смотрела офис в башнях Москва - Сити, вот http://moscow-city-rent.ru/ их сайт. Все понравилось, удобное расположение, большой выбор офисов, но к сожалению, мне не подошли предлагаемые этажи данных офисов. Зайдите посмотрите, возможно Вам подойдет.
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