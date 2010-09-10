Сообщение Dendi1 » 26 минут назад

Всем привет. у меня вот вскоре будет долгожданный отпуск, и его я хочу провести в Италии, так как там я еще никогда не был, но для этого мне нужно найти проверенного тур оператора. И я надеюсь вы мне поможете в этом вопросе, заранее спасибо.