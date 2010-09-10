Туры в Италию

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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Туры в Италию

Сообщение Dendi1 » Сегодня, 16:34

Всем привет. у меня вот вскоре будет долгожданный отпуск, и его я хочу провести в Италии, так как там я еще никогда не был, но для этого мне нужно найти проверенного тур оператора. И я надеюсь вы мне поможете в этом вопросе, заранее спасибо.
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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Re: Туры в Италию

Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 19:01

Немного не в тему, но про отзывы. Там какой-то вообще бардак с ними. Я недавно зашел на страницу товара, который заказывал 2 раза и оставила 2 очень положительных отзыва, причем подробно расписал, почему да как.Так вот, моих отзывов там нет!
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Туры в Италию

Сообщение Sumail » 44 минуты назад

В большей половине мира были. почти всю Европу, север Африки, немного Азии, северную и латинскую Америки, почти все острова карибского моря, некоторые острова тихого океана. Могу порекомендовать компанию по теме вопроса, вот их сайт http://novikovtravel.ru . они специализируются на тематике гастрономических путешествий!
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