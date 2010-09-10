Сайт бесплатных объявлений OBERI.RU
Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
Провайдеры, подключение, тарифы.
Провайдеры, подключение, тарифы.
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Сайт бесплатных объявлений OBERI.RU
Сайт бесплатных объявлений OBERI.RU это аналог таких популярных досок объявлений как Авито, юла, из рук в руки и т.д.
Однако ОБЕРИ имеет ряд преимуществ перед другими популярными досками объявлений:
1. Размещение во всех категориях бесплатно.
Тут нет ограничений, размещать могут как частные лица так и компании. Все категории открыты и бесплатны. Вам больше не придется ждать когда вы продадите один товар, чтобы разместить другой
2. Нет ограничений на количество подаваемых объявлений.
Размещать можно хоть сотни объявлений - на сайте нет никаких ограничений. Единственное нельзя размещать повторные объявления, но в этом нет необходимости, так как есть следующий пункт
3. Бесплатное поднятие объявлений в любое время и неограниченное число раз.
Вы можете поднять все свои объявления на первое место, если они спустились вниз и у них уменьшились просмотры. Поднимать можно хоть каждый день, или даже в день по несколько раз. Ваше объявление всегда будет заметным
4. Объявления автоматически дублируются в группу ВКонтакте.
Для увеличения просмотров и повышение интереса потенциальных клиентов, объявления поданные на сайт OBERI.RU автоматически публикуются в группе ВКонтакте. Вы можете вступить в группу и самостоятельно постить свои объявления прямо на стену
5. Бонус всем новым пользователям 100 руб., которые можно потратить на продвижение вашего объявления
Если вы хотите поднять авторитет вашего объявления - выделить цветов или разместить в премиум блоке, то специально для новых пользователей предусмотрен бонус, который можно потратить на услуги и оценить их возможности
Это лишь основные преимущества сайта OBERI. Заходи и оцени все возможности.
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ БЕСПЛАТНО И БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ можно по ссылке https://oberi.ru/item/add
OBERI.RU работает для вашего бизнеса. Добавляйте свои объявления на сайт и клиенты сами вас найдут!
-------
Однако ОБЕРИ имеет ряд преимуществ перед другими популярными досками объявлений:
1. Размещение во всех категориях бесплатно.
Тут нет ограничений, размещать могут как частные лица так и компании. Все категории открыты и бесплатны. Вам больше не придется ждать когда вы продадите один товар, чтобы разместить другой
2. Нет ограничений на количество подаваемых объявлений.
Размещать можно хоть сотни объявлений - на сайте нет никаких ограничений. Единственное нельзя размещать повторные объявления, но в этом нет необходимости, так как есть следующий пункт
3. Бесплатное поднятие объявлений в любое время и неограниченное число раз.
Вы можете поднять все свои объявления на первое место, если они спустились вниз и у них уменьшились просмотры. Поднимать можно хоть каждый день, или даже в день по несколько раз. Ваше объявление всегда будет заметным
4. Объявления автоматически дублируются в группу ВКонтакте.
Для увеличения просмотров и повышение интереса потенциальных клиентов, объявления поданные на сайт OBERI.RU автоматически публикуются в группе ВКонтакте. Вы можете вступить в группу и самостоятельно постить свои объявления прямо на стену
5. Бонус всем новым пользователям 100 руб., которые можно потратить на продвижение вашего объявления
Если вы хотите поднять авторитет вашего объявления - выделить цветов или разместить в премиум блоке, то специально для новых пользователей предусмотрен бонус, который можно потратить на услуги и оценить их возможности
Это лишь основные преимущества сайта OBERI. Заходи и оцени все возможности.
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ БЕСПЛАТНО И БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ можно по ссылке https://oberi.ru/item/add
OBERI.RU работает для вашего бизнеса. Добавляйте свои объявления на сайт и клиенты сами вас найдут!
-------
1 сообщение • Страница 1 из 1
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