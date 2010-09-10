Покупка дома в деревне - риелтор/агентство недвижимости

Обсуждение Рязанских агентств недвижимости. Качество обслуживания, надежность.

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boeing
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сегодня, 17:41

Покупка дома в деревне - риелтор/агентство недвижимости

Сообщение boeing » 23 минуты назад

Добрый день!

Прошу посоветовать проверенное и надежное агентство недвижимости или риелтора. Планируется покупать дом в деревне в рязанской области.

Спасибо.
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