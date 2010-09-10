Сообщение polpol » Сегодня, 13:34

Очень понравилось сотрудничать с агентством недвижимости Твоя квартира, все очень понятно, просто, на все вопросы отвечают, профессионально консультируют. Мне нужно было срочно продать квартиру и получить за нее деньги, чтобы рассчитаться с банком. Нашел это агентство и с их помощью совершил сделку.