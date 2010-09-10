Покупка дома в деревне - риелтор/агентство недвижимости
Обсуждение Рязанских агентств недвижимости. Качество обслуживания, надежность.
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Покупка дома в деревне - риелтор/агентство недвижимости
Добрый день!
Прошу посоветовать проверенное и надежное агентство недвижимости или риелтора. Планируется покупать дом в деревне в рязанской области.
Спасибо.
Прошу посоветовать проверенное и надежное агентство недвижимости или риелтора. Планируется покупать дом в деревне в рязанской области.
Спасибо.
Re: Покупка дома в деревне - риелтор/агентство недвижимости
Очень понравилось сотрудничать с агентством недвижимости Твоя квартира, все очень понятно, просто, на все вопросы отвечают, профессионально консультируют. Мне нужно было срочно продать квартиру и получить за нее деньги, чтобы рассчитаться с банком. Нашел это агентство и с их помощью совершил сделку.
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