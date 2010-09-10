Машина

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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Машина

Сообщение Noone » Сегодня, 13:47

Решили с мужем купить автомобиль, хотим что-то практичное и комфортное, для поездок всей семьей. Обратили внимание на новую Лада Веста СВ Кросс (Lada Vesta SW Cross) у нее симпатичный дизайн, вместительная, имеет хорошие техничесеие характеристики. Цена тоже, конечно, является не последним доводом в ее пользу. Как думаете, оправдает ли этот автомобиль наши ожидания или лучше поискать что-то другое?
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