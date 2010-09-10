Машина

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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Машина

Сообщение Noone » 04 авг 2019, 13:47

Решили с мужем купить автомобиль, хотим что-то практичное и комфортное, для поездок всей семьей. Обратили внимание на новую Лада Веста СВ Кросс (Lada Vesta SW Cross) у нее симпатичный дизайн, вместительная, имеет хорошие техничесеие характеристики. Цена тоже, конечно, является не последним доводом в ее пользу. Как думаете, оправдает ли этот автомобиль наши ожидания или лучше поискать что-то другое?
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Машина

Сообщение Meran » 04 авг 2019, 16:18

ну есть специальные компании которые занимаются этим...я кажется уже встречал такие в интернете..это надо искать в общем... а так конечно можно и самому если купить специальный инструмент..будет дешевле и заодно научитесь)))
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Машина

Сообщение BlackFury » 04 авг 2019, 19:01

Как мне кажется на выбор авто влияют многие факторы и модель может быть разной но только посоветую вам одно место где можно без суеты выбрать себе нормальное авто https://www.moonauto.ru/bmw/ и наслаждаться дальше радостями жизни и не думать на чем завтра поеду на работу
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: Машина

Сообщение Надежда 79 » Сегодня, 16:08

а как вы думаете, стоит ли смотреть в сторону марки Сузуки?
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: Машина

Сообщение Надежда 79 » Сегодня, 16:13

я просто ищу для себя максимально практичное авто....мне кажется что сузуки как раз такие.
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