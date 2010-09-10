Машина
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
5 сообщений • Страница 1 из 1
Машина
Решили с мужем купить автомобиль, хотим что-то практичное и комфортное, для поездок всей семьей. Обратили внимание на новую Лада Веста СВ Кросс (Lada Vesta SW Cross) у нее симпатичный дизайн, вместительная, имеет хорошие техничесеие характеристики. Цена тоже, конечно, является не последним доводом в ее пользу. Как думаете, оправдает ли этот автомобиль наши ожидания или лучше поискать что-то другое?
Re: Машина
ну есть специальные компании которые занимаются этим...я кажется уже встречал такие в интернете..это надо искать в общем... а так конечно можно и самому если купить специальный инструмент..будет дешевле и заодно научитесь)))
Re: Машина
Как мне кажется на выбор авто влияют многие факторы и модель может быть разной но только посоветую вам одно место где можно без суеты выбрать себе нормальное авто https://www.moonauto.ru/bmw/ и наслаждаться дальше радостями жизни и не думать на чем завтра поеду на работу
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: Машина
а как вы думаете, стоит ли смотреть в сторону марки Сузуки?
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: Машина
я просто ищу для себя максимально практичное авто....мне кажется что сузуки как раз такие.
5 сообщений • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей