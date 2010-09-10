Сообщение Noone » 04 авг 2019, 13:47

Решили с мужем купить автомобиль, хотим что-то практичное и комфортное, для поездок всей семьей. Обратили внимание на новую Лада Веста СВ Кросс (Lada Vesta SW Cross) у нее симпатичный дизайн, вместительная, имеет хорошие техничесеие характеристики. Цена тоже, конечно, является не последним доводом в ее пользу. Как думаете, оправдает ли этот автомобиль наши ожидания или лучше поискать что-то другое?