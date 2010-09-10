Оружие для самообороны
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Оружие для самообороны
Где его можно приобрести?
В целях самообороны,район больно опасный стал,много всяких всячин происходит.Поэтому ребят, кто знает к кому можно обратиться в такой ситуации, подскажите мне, я буду очень благодарен.
В целях самообороны,район больно опасный стал,много всяких всячин происходит.Поэтому ребят, кто знает к кому можно обратиться в такой ситуации, подскажите мне, я буду очень благодарен.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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