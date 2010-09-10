Сообщение Dendi1 » Сегодня, 13:48

Где его можно приобрести?

В целях самообороны,район больно опасный стал,много всяких всячин происходит.Поэтому ребят, кто знает к кому можно обратиться в такой ситуации, подскажите мне, я буду очень благодарен.